Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul din Austria care are chirii de peste 20 de milioane de euro in Romania! Așa cum scriam intr-un articol recent, pe piața romaneasca de imobiliare, exista extrem de multe companii straine. Unele sunt axate pe dezvoltari rezidențiale, iar altele pe cele de cladiri de birouri, pe care ulterior…

- Un gigant suedez investește 100 de milioane de euro in Romania. Afacerea este una foarte cunoscuta in Europa. Se vor face multe angajari pe salarii atractive. Despre ce este vorba, dar și ce planuri are producatorul.

- Un gigant extrem de cunoscut, inregistrat in Germania, dorește sa deschida in Romania trei fabrici. Ei bine, este vorba despre afaceri in valoare de 450 de milioane de euro, iar salariile vor fi, bineințeles, unele pe masura. Iata despre ce este vorba!

- Un gigant din Ungaria vrea sa iși extinda aria in Romania și investește zeci de milioane de euro in țara noastra. S-au anunțat angajari multe. Ce au declarat specialiștii companiei, dar și ce planuri exista in acest sens.

- Un gigant din Italia iși extinde aria de activitate in Romania. Va face o investiție majora in țara noastra. Ce a declarat un manager general al firmei despre planurile companiei. S-au anunțat angajari masive.

- Romania incepe sa fie considerata de marile companii o piața din ce in ce mai atractiva, mai ales atunci cand vine vorba de centre de producție destul de mari, cu angajați platiți din ce in ce mai bine, dar, e adevarat, nu la nivelul celor din Germania. Mercedes – Benz pregatește o investiție fabuloasa…

- In ultima perioada a avut loc un val de scumpiri și acest lucru a afectat economia la nivel global. Pentru angajații romani se fac anunțuri interesante, dar și banoase cu mai multe oportunitați. O firma din Ucraina intra in țara noastra cu oferte greu de refuzat pentru cei specializați in IT.

- S-a aflat care este gigantul din Marea Britanie care se extinde in Romania, astfel ca se anunța multe angajari in țara noastra. Gigantul din Marea Britanie se extinde in țara noastra pe segmentul distribuției de materiale pentru acoperiș dupa ce a cumparat afacerea de la o companie franceza. Toate detaliile,…