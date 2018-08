Stiri pe aceeasi tema

- Imigrantii din Uniunea Europeana (UE) care locuiesc in Marea Britanie vor primi dreptul de a ramane in aceasta tara in cazul in care nu se va ajunge la un acord asupra Brexitului. Potrivit unor informatii scurse din cadrul guvernului britanic, ministrii intentioneaza sa-si “asume autoritatea morala”…

- Jeremy Hunt a prezentat-o ca "japoneza" pe sotia sa care, in realitate, este chineza, transmite AFP. "Sotia mea este japoneza", a afirmat Jeremy Hunt in fata jurnalistilor in momentul intalnirii cu omologul sau chinez, Wang Yi. Ministrul, numit la inceputul lunii de premierul Theresa May in…

- Fostul premier britanic Sir John Major a declarat ca un al doilea referendum legat de ieșirea Marii Britanii din UE este “justificat moral”, in condițiile in care sondajele arata ca cei care vor ramanerea țarii in blocul comunitar este mai mare decat al celor care sunt de acord cu un Brexit…

- Comisia Europeana avertizeaza statele membre ca s-ar putea sa nu se ajunga la un acord cu Londra dupa Brexit și prezinta dezavantajele unei astfel de posibilitați, au declarat surse de la Bruxelles citate de Press Association. In cazul in care nu se va ajunge la semnarea unui tratat post-Brexit cu Marea…

- Marea Britanie ar trebui sa amane iesirea din Uniunea Europeana pentru a putea prelungi negocierile si a obtine un acord favorabil, afirma fostul premier laburist Tony Blair, subliniind ca, oricum, "decizia finala" privind Brexit trebuie sa le apartina alegatorilor."Acum ar trebui sa elaboram…

- A fost promulgata legea privind retragerea Marii Britanii din UE dupa ce regina Elizabeta a II-a a semnat și promulgat documentul adoptat in parlament saptamana trecuta dupa mai multe luni de dezbateri. Textul, prezentat in iulie 2017 de catre guvernul conservator al prim-ministrului Theresa May a fost…

- Legislatia privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana se va intoarce pentru dezbatere in Camera comunelor la 12 iunie, pentru ca deputatii britanici sa discute o serie de amendamente propuse care ar putea avea impact asupra Brexitului, relateaza luni agentia Reuters. Camera Lorzilor,…

- Brexitul a dezbinat provinciile din componența Regatului Unit, Irlanda de Nord și Scoția votand in majoritate impotriva ieșirii din UE. Londra încearcă să înlăture blocajul în negocierile pe tema Brexit-ului prin formularea unei propuneri care ar oferi Irlandei de Nord…