Gigantul britanic de tehnologie financiară Wise a permis unei persoane de pe lista de sancţiuni impuse Rusiei să retragă bani Utilizatorului i s-a permis sa efectueze o retragere de 250 lire sterline (316,63 dolari) dintr-un cont de afaceri pe Wise, conform Oficiului pentru Implementarea Sanctiunilor Financiare (OFSI). Guvernul britanic a impus noi masuri si desemnari ca raspuns la invazia rusa a Ucrainei in februarie 2022, vizand o serie de banci noi si persoane bogate. Potrivit OFSI, Wise a raportat o suspiciune de incalcare a sanctiunilor la 30 iunie 2022. Retragerea de numerar a fost efectuata dintr-un cont de afaceri Wise detinut de o companie detinuta de o persoana desemnata, al carei nume nu a fost facut public,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

