Gigantul american Microsoft construiește primul său data center din România Gigantul american Microsoft, cel mai mare producator de software din lume, a cumparat un teren in orasul Otopeni pentru a construi primul sau data center din Romania, relateaza Profit.ro, citand surse din piata imobiliara. Specificatiile producatorului in procesul de achizitie a terenului au pus accentul pe internet de mare viteza, o banda larga, si pe […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Specificatiile producatorului in procesul de achizitie a terenului au pus accentul pe internet de mare viteza, o banda larga, si pe o putere electrica instalata mare, spun sursele . „Microsoft are in Romania mai multe proiecte in desfasurare, pe termen mediu si lung. Cand vor ajunge intr-o etapa de…

