Gigantul american Ford, condamnat să plătească o despăgubire colosală / Defecte de fabricație și morți Producatorul auto Ford a fost amendat cu o suma aproape nemaiintalnita. Un cuplu a murit intr-un accident cu pick-up-ul lor Ford in 2014, in SUA. Constructorul auto american Ford a fost obligat sa plateasca daune de 1,7 miliarde de dolari pentru un defect de fabricație al unuia dintre modelele sale, care a dus la moartea […] The post Gigantul american Ford, condamnat sa plateasca o despagubire colosala / Defecte de fabricație și morți first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

