Stiri pe aceeasi tema

Forțele Aerospațiale Ruse opereaza din regiunea Marii Caspice, dar și din Marea Neagra. Avioanele Tu-95 și Tu-160 lovesc pe teritoriul Ucrainei cu rachete X-101/X-555.

Banca rusa Gazprombank a decis sa isi inceteze activitatea in Elvetia, dupa "o revizuire strategica a diferitelor optiuni", transmite Reuters.

Colonelul Forțelor Armate ale Ucrainei Mihail Matyushenko, cel care a condus grupul "Ghost of Kiev" (fantomele Kievului), a murit intr-o batalie care a avut loc la Marea Neagra.

Belarus se pregatește sa primeasca 20.000 de ruși nou mobilizați, care vor completa unitațile deja staționate in zona, a informat Ministerul Apararii al Ucrainei pe 29 septembrie, noteaza kyivindependent.

Ultima ora! In plina invazie a armatei lui Vladimir Putin in Ucraina, se pregatește un mega-contract intre Romania și Republica Moldova.

Gigantul de streaming Netflix a interzis reclamele legate de criptomonede la nivelul sau de abonament care va conține reclame și care este programat sa fie lansat in noiembrie cu luni inainte de termen.

Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a fost cotat vineri la 7,36%, in urcare cu 15 puncte de baza fata de joi, cand a fost cotat la 7,21%, arata datele publicate de BNR, citate de Ziarul Financiar.

Ucraina se pregateste sa atace Peninsula Crimeea de la Marea Neagra, anexata de Rusia in 2014, precum si Flota Rusa de la Marea Neagra stationata acolo, potrivit unui oficial guvernamental ucrainean, citat marti de agentia DPA, anunța agerpres.