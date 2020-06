Stiri pe aceeasi tema

- FBI va cerceta moartea unui barbat de culoare, in varsta de 40 de ani, din statul american Minnesota, dupa ce in mediul virtual a aparut un videoclip in care un politist il imobilizeaza punandu-si piciorul peste gatul acestuia, relateaza BBC. In filmare, victima il implora pe politist pentru ca nu mai…

- Compania israeliana NSO Group ar fi creat un domeniu web care arata exact ca și când ar fi aparținut celor de la Facebook, tactica fiind de a determina diverse ținte sa instaleze Pegasus, o foarte puternica ”unealta” de spionaj cibernetic, arata o ancheta a publicației Motherboard.…

- O ancheta in legatura cu aterizarea fortata a unui avion de mici dimensiuni in zona satului Vurpar din Alba, a fost demarata de Autoritatea de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile (AIAS). Accidentul a avut loc vineri 15 mai 2020. Prin intermediul unui comunicat de presa, Autoritatea…

- Un ambasador chinez a fost gasit fara suflare. Este vorba despre Du Wei, ambasadorul Chinei în Israel, care a fost gasit fara suflare la domiciliul sau, potrivit celor de la BBC. Informația a fost confirmata oficial de Ministerul Afacerilor Externe, informeaza și Jerusalem Post.…

- Spotify, TikTok si alte aplicatii care se bazeaza pe Facebook SDK au creat probleme de functionare utilizatorilor de iPhone.Multe aplicatii importante, printre care Spotify, TikTok, Pinterest, Tinder si GrubHub au avut probleme de functionare miercuri seara pe iOS, conform mai multor zeci…

- AstraZeneca este compania care ar putea produce vaccinul anti-coronavirus. Gigantul farma a ajuns la un acord cu Universitatea Oxford privind producerea vaccinului, daca acesta va trece si de ultimele teste de eficienta si siguranta. Testele pe oameni au inceput saptamana trecuta si s-ar putea finaliza…

- Autoritațile sanitare continua ancheta epidemiologica in cazul ultimului caz de coronavirus depistat in județul Gorj. Este vorba de un barbat, de 50 de ani, din Targu-Carbunești. Acesta a fost depistat joi cu COVID-19, dupa ce o perioada a fost internat la Secția Boli Infecțioase din cadrul Spitalului…