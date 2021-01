Stiri pe aceeasi tema

- Google si guvernul australian sunt la cutite de cateva luni, dupa ce acesta din urma a inceput sa lucreze la o lege care sa ii faca pe gigantii din industria tech sa plateasca outlet-urile media pentru folosirea stirilor lor.

- Google a acceptat sa plateasca redactiile si site-urile de stiri din Franta pentru utilizarea continutului aestora, o premiera in Europa, arata Reuters. Alphabet Inc, compania mama a Google, a incheiat un acord in acest sens cu o asociatie a presei franceze, la cateva luni dupa ce Consiliul Concurentei…

- Gigantul american Google a primit o amenda de 100 de milioane de euro în Franta dupa ce a încalcat un set de legi privind cookie-urile, anunța Business Insider citat de Mediafax. Cookie-urile sunt fisierele care stocheaza informatii despre utilizatori, browsere si PC-uri, putând…

- Gigantul american Facebook a decis sa transfere anul viitor in SUA gestionarea datelor utilizatorilor sai din Regatul Unit, asigurata pana in prezent in Irlanda pentru Uniunea Europeana, evocand o schimbare legata de Brexit, transmite AFP. ''La fel ca alte intreprinderi, Facebook trebuie sa…

- Gigantul tehnologic Google are probleme de natura tehnica, la aceasta ora, iar multe dintre serviciile sale nu mai pot fi accesate. „Suntem conștienți de o problema cu serviciile Google care afecteaza majoritatea utilizatorilor. Utilizatorii afectați nu pot accesa serviciile Google. Vom furniza o actualizare…

- Gigantul american de streaming Netflix a anuntat, miercuri, ca si-a dublat investitia in Marea Britanice ajungand la un miliard de dolari in 2020, in ciuda dificultatilor legate de pandemie, scrie AFP, potrivit news.ro. Cheltuielile Netflix pentru filme si seriale pe teritoriul britanic au…

- Șefii de la Facebook, Google și Twitter vor fi audiați miercuri în Senatul SUA pe tema așa-numitei ”secțiuni 230” din dreptul american, secțiune foarte importanta ce definește responsabilitatea acestor platforme online fața de conținutul publicat de useri. Republicanii vor sa schimbe…