Gigantul american Amazon anunță că va investi peste 100 de milioane de dolari în Turcia Amazon.com Inc a anuntat miercuri ca va investi peste 100 de milioane de dolari pentru a infiinta o baza logistica in Turcia, pentru a face fata cererii in crestere, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Gigantul american… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE

Stiri pe aceeasi tema

- MacKenzie Scott, fosta sotie a lui Jeff Bezos, a donat 275 de milioane de dolari furnizorului american de servicii medicale pentru femei Planned Parenthood, cea mai mare suma primita de la un singur donator in istoria de peste 100 de ani a organizatiei, relateaza miercuri Reuters. Fii la curent…

- Ferrari va investi pana in 2025 pana la 500 de milioane de euro in fabricile sale din Maranello si Modena, pentru a sprijini noile tehnologii si a crea 250 de locuri de munca, a anuntat marti regiunea Emilia- Romagna, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- O sculptura in marmura de Antonio Canova (1757-1822) infatisand-o pe Maria Magdalena ar putea obtine pana la 10 milioane de dolari in cadrul unei licitatii ce urmeaza sa se desfasoare in luna iulie, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Producatorul american de medicamente Merck and Co a declarat miercuri ca nu va mai face investitii in Rusia, dar ca va continua sa furnizeze tarii medicamente si vaccinuri care salveaza vieti, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- „The Batman”, productia Warner Bros. a castigat 66 de milioane de dolari din 4.417 cinematografe in al doilea weekend de la lansare, veniturile la nivel national ajungand la 238,5 milioane de dolari, potrivit Variety. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- McDonald's Corp a anuntat miercuri ca inchiderea temporara a celor 847 de restaurante din Rusia va costa compania aproximativ 50 de milioane de dolari pe luna, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Grupul austriac OMV a anuntat sambata ca se retrage din Rusia, fiind cea mai recenta companie din domeniul energiei care face un astfel de anunt, si a avertizat ca va suferi o impact estimat la 1,5 - 1,8 miliarde de euro (1,6 - doua miliarde de dolari), in incercarea de a se distanta de Rusia dupa…

- Regizorul Francis Ford Coppola va investi fonduri proprii de 120 de milioane de dolari pentru proiectul „Megalopolis”, de mult timp in lucru, scrie Variety. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …