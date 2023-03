Stiri pe aceeasi tema

- Soferii care credeau ca politele RCA se vor ieftini s-au inselat. Tarifele de referința pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila auto, publicate marți de Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF, cresc semnificativ fața de februarie 2022. ASF nu pare a incuraja deținerea unui automobil…

- Gigantul suedez de echipamente de telecomunicații Ericsson a anunțat vineri ca va desființa 8.500 de locuri de munca la nivel mondial, ca parte a unui plan de reducere a costurilor, in condițiile in care grupul se confrunta cu dificultați financiare, potrivit AFP.

- Gigantul de streaming video, care a estimat ca 100 de milioane de oameni din intreaga lume folosesc un cont partajat, a spus ca acum membrii pot gestiona cu usurinta cine are acces la contul lor, pot transfera profilul intr-un cont nou si pot urmari cu usurinta Netflix pe dispozitivele lor personale…

- 243 de replici ale cutremurelor care au lovit luni Turcia si Siria au fost inregistrate in regiunea de frontiera turco-siriana pana in prezent, potrivit datelor furnizate de AFAD, organismul public de gestionare a situatiilor de urgenta din Turcia, informeaza DPA, conform AGERPRES. Fii la curent…

- Momente cumplite pentru un cunoscut artist din Romania și soția lui. Barbatul și partenera sa de viața ar fi fost loviți cu bestialitate in plina strada, dupa o petrecere de pomina. La cateva saptamani de la incident, cei doi sunt nevoiți sa traverseze alte clipe de coșmar. Ce s-ar fi intamplat, de…

- Am aflat care este gigantul din Grecia care a dat lovitura in Romania. Vanzarile au batut toate recordurile, in contextul in care acestea s-au intețit in ultimul trimestru al anului trecut. Cum a reușit aceasta performanța grecii care au afaceri in țara noastra. Grecii au dat lovitura in Romania. Ce…

- Este convinsa ca cineva ii dorește raul și ca de ani buni nu ii da pace! Vedeta TV a postat o fotografie pe rețelele de socializare, in care apare cu mana bandajata, iar reporterii de la Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, au aflat ca in spatele fotografiei cu pricina se ascunde…

- Unul dintre giganții de pe piața carburanților ar urma sa paraseasca Romania, din cauza situației generate de sancțiunile UE asupra Rusiei odata cu declanșarea conflictului armat din Rusia. Anterior, compania a luat astfel de masuri in Italia, unde incerca sa-și vanda rafinaria.