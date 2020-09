Uniunea Europeana intenționeaza sa se inarmeze cu noi puteri pentru a putea penaliza marile companii tehnologice, scrie Financial Times. Conform sursei citate, planul propus include forțarea giganților de tehnologie sa iși imparta sau chiar sa vanda unele dintre operațiunile europene daca dominatia lor pe piata este considerat ca ameninta interesele clientilor si rivalilor mai mici. Astfel, Comisia Europeana va propune noi reguli, sub numele Digital Services Act, pana la finalul anului in curs, care vor crește responsabilitatile retelelor de socializare si raspunderea pentru continutul incarcat…