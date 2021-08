Stiri pe aceeasi tema

- „Tabara de vara pentru miliardari„ se tine anual la complexul Sun Valley din Idaho si aduna cele mai importante nume din domeniul mass mediei si lumii tehnologiei. Are loc timp de o saptamana si este mai mult decat o vacanta unde mogulii si personalitatile media vin sa se relaxeze intr-un peisaj idilic,…

- De la 1 iulie, clienții care nu au incheiat un contract de furnizare pentru energie electrica pe piața concurențiala vor plati facturi mai mari. Conform statisticilor Autoritații Naționale de Reglementare in Energie (ANRE) in aceasta situație se afla in jur de 50% dintre abonații casnici. Ei vor plati…

- Peste jumatate dintre clientii casnici de energie electrica se afla in piata concurentiala la finalul lunii iunie, iar pentru ceilalti preturile energiei active vor creste cu 3-13% de la 1 iulie, a afirmat, luni, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie…

- Toti marii furnizori de energie electrica au fost amendati pentru nereguli, dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a desfasurat, in cursul lunilor ianuarie - aprilie, actiuni de control in contextul derularii procesului de liberalizare a pietei de energie electrica.

- Aproximativ un milion de consumatori casnici de electricitate si-au schimbat contractul de la inceputul anului pana acum si toti marii furnizori din piata au primit amenzi pentru nereguli, potrivit datelor furnizate pentru AGERPRES de Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE). La 1 ianuarie…

- Aproximativ un milion de consumatori casnici de electricitate si-au schimbat contractul de la inceputul anului pana acum si toti marii furnizori din piata au primit amenzi pentru nereguli, potrivit datelor furnizate pentru AGERPRES de Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE).…

- Grupul celor G7 a ajuns la un acord "istoric" privind impozitarea companiilor multinationale, a declarat ministrul britanic al Finantelor, Rishi Sunak, citat de BBC, noteaza news.ro. Ministrii de finante reuniti la Londra au fost de acord sa se angajeze la principiul unei cote minime a impozitului…

- Pana la urma oamenii au dreptate: s-au saturat sa afle știri despre cat de mult au caștigat in perioada pandemiei marile companii tech care fenteaza impozitele pe profit, precum Amazon, Apple, Facebook, Alphabet și Microsoft(GAFAM). Potrivit unui raport ActionAid, numai țarile din G20 ar putea pierde…