- Grupul celor mai bogate tari ale planetei (G7) a ajuns, sambata, la un acord pentru un impozit global minim de cel putin 15%, relateaza Reuters. Reforma ar urma sa limiteze capacitatea marilor corporatii de a-si muta profiturile in paradisuri fiscale pentru a scapa de taxe. Este o decizie „istorica”,…

- WhatsApp, una dintre cele mai importante aplicații de mesagerie instantanee de la gigantul social media Facebook, a intentat un proces impotriva guvernului indian. Acesta incearca sa blocheze intrarea in vigoare a reglementarilor care ar obliga forțele aplicației sa-și incalce protecția privind confidențialitatea.…

- Principalele grupuri media israeliene au cerut o "actiune decisiva" din partea Facebook si Twitter impotriva amenintarilor online in crestere si incitarii la violenta vizand jurnalistii, relateaza marti Reuters. Paisprezece canale TV, ziare, posturi de radio si website-uri de stiri de top israeliene…

- Autoritațile din Rusia au dat in judecata cinci platforme de social media pentru ca nu au șters fotografii in care apareau copii care participau la ”protestele ilegale” impotriva Kremlinului, potrivit informațiilor de la un tribunal din Moscova, citate de Interfax și Reuters. Twitter, Google, Facebook…