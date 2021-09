Giganții Exxon Mobil şi Chevron ascund plăţi efectuate către unele guverne, potrivit unei autorităţi de supraveghere Producatorii americani de petrol Exxon Mobil si Chevron ascund plati efectuate catre unele guverne, potrivit unei autoritati de supraveghere, nerespectand un standard major referitor la transparenta stabilit de Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), un organism global anti-coruptie in care companiile detin locuri in consiliul de administratie, a anuntat miercuri EITI, transmite Reuters. Exxon si Chevron au refuzat sa dezvaluie public taxele si alte plati pe care le-au facut guvernelor din tarile in care isi desfasoara activitatea care nu sunt membre EITI, a declarat grupul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

