Giganții divertismentului sosesc: Unde se va construi cel mai mare parc tematic din Europa Primul parc Universal din Europa se va construi in Bedford, Anglia. Acesta va deveni cel mai mare parc tematic de pe continent, iar beneficiile economice vor fi de aproximativ 50 de miliarde de lire sterline. Parcul va fi deschis pe tot parcursul anului și se estimeaza ca va atrage anual milioane de turiști.

