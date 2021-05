Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat, companiile vor lucra impreuna la prezentarea unei propuneri autoritatilor din Norvegia pentru proiectul care ar fi situat intr-o zona cunoscuta sub numele de Sørlige Nordsjø II. Pal Eitrheim, vicepresedintele executiv al Equinor pentru noi solutii energetice, a descris Marea…

- Micii producatori de jocuri video, console și servicii asociate devin ținte de preluare pentru giganții IT. De la companiile in pierdere la cele din „liga” Walt Disney, investițiile in jocuri pot impacta piețele și prin reveniri speculative. GameStop se reorienteaza spre comerț electronic și produse…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov, aflat in vizita oficiala in India, a exclus marti posibilitatea unei aliante militare intre Rusia si China, in timp ce a confirmat angajamentul Moscovei pentru continuarea cooperarii militare cu India, consemneaza agentia EFE potrivit Agerpres. ''Nu, am precizat-o…

- Echipajul unei nave olandeze aflata in deriva in Marea Nordului a fost evacuat cu elicopterul de o echipa de salvatori din Norvegia. Vaporul ajunsese de necontrolat din cauza unei defectiuni la motorul principal.

- Comisia responsabila cu programul de vaccinare din Irlanda a decis sa ia aceasta masura in numele ”principiului precauției”, dupa ce trei cadre medicale din Norvegia sunt tratate in prezent la spital pentru cheaguri de sange, la scurt timp dupa ce s-au vaccinat cu AstraZeneca, informeaza AFP, citata…

- Dupa 16 ani, cei mai reprezentativi jucatori ai ultimelor doua decenii, Messi si Ronaldo, nu s-au calificat cu echipele lor in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. In schimb, acolo vor fi Mbappe si Haaland, cel mai probabil, urmatoarele mari vedete ale fotbalului mondial

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta ndash; Grupul de Nave Constanta au descoperit un autoturism cautat de catre autoritatile din Norvegia, care era condus de un cetatean roman.La data de 08.03.2021, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au desfasurat, in baza unor informatii,…