- Principalele platforme online, precum TikTok si Twitter, nu au reusit sa combata eficient dezinformarea rusa in primul an al razboiului din Ucraina, conform unui studiu publicat miercuri de Uniunea Europeana, relateaza AFP.Publicarea acestui studiu independent, realizat in numele UE, vine dupa ce…

- Presedintele Volodimir Zelenski sustine ca in Ucraina s-ar putea organiza alegeri in 2024, chiar daca razboiul continua, daca partenerii occidentali contribuie financiar, parlamentul de la Kiev aproba, iar toti alegatorii au acces la urne. Agenția Reuters, preluata de Agerpres, a consemnat acest raspuns…

- „Sa continuați sa luptați ca și pana acum. Aveți in spate aliați puternici - SUA, NATO și Uniunea Europeana și vecini precum Romania, pe care va puteți baza intotdeauna la greu”, i-a spus Marcel Ciolacu premierului Ucrainei, Denys Shmyhal, dupa care cei doi oficiali s-au imbrațișat.„Eu și guvernul…

- Uniunea Europeana a anuntat joi, 3 august, inasprirea sanctiunilor sale impotriva Belarusului pentru sprijinul acordat Moscovei in razboiul acesteia din Ucraina, prin extinderea listei negre si restrictionarea exporturilor, in special in ceea ce priveste tehnologia destinata dronelor, potrivit Agerpres…

- Uniunea Europeana a ajuns la concluzia ca nu poate confisca direct, in mod legal, activele rusesti inghetate si in schimb se concentreaza pe utilizarea temporara a acestor active, potrivit unui document consultat de Bloomberg, relateaza Agerpres.Conform acestui document, UE se indreapta spre doua…

- Embargoul care vizeaza importurile de cerealele din Ucraina va fi prelungit pana la data de 15 septembrie, a anunțat, luni, ministrul Agriculturii din Polonia, care a primit un draft de reglementare de la Comisia Europeana. Uniunea Europeana a impus pe 2 mai restrictii pana pe 5 iunie pentru importurile…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat joi, la Chisinau, ca are increderea ca Republica Moldova va accelera pe drumul sau de aderare la Uniunea Europeana, iar reformele care sunt implementate aici sunt sustinute plenar la nivelul UE, relateaza Moldpres, consultata de Agerpres . El a mentionat…