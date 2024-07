Stiri pe aceeasi tema

- Compania bulgara de gaze Bulgargaz, deținuta de stat, a demarat un proces de arbitraj impotriva companiei ruse Gazprom Export, cerind despagubiri de 400 de milioane de euro pentru incalcarea contractului in 2022. Despre aceasta a informat Reuters cu referire la declarația companiei, scrie "Adevarul…

- Compania germana Delivery Hero, care controleaza in mare parte startup-ul de livrari la domiciliu Glovo, prezent și in Republica Moldova, se confrunta cu o posibila amenda de peste 400 de milioane de euro pentru presupuse incalcari ale legislației europene in domeniul concurenței, transmite Reuters.

- Ucraina a declarat ca nu va prelungi un acord de cinci ani cu grupul rus Gazprom privind tranzitul gazelor rusesti catre Europa, cand va expira la sfarsitul anului, dar ca sunt explorate alternative, relateaza Reuters, conform News.ro.

- Compania germana de utilitați Uniper a caștigat procesul internațional de arbitraj cu Gazprom, fostul sau furnizor de cursa lunga, și obține despagubiri in valoare de 14 miliarde de dolari dupa ce gigantul energetic rusesc nu și-a onorat angajamentele, relateaza Reuters.

- Apple va organiza un eveniment pe 7 mai, a anuntat marti compania, pe fondul informatiilor ca va lansa versiunile reinnoite, de mult asteptate, ale iPad Pro si iPad Air, luna viitoare, transmite Reuters. Compania din Cupertino, California, nu a dezvaluit mai multe detalii despre evenimentul care va…

- ROCA Investments, cea mai dinamica companie de private equity din Romania, celebreaza șase ani de activitate pe piața locala. Compania anunța o evaluare curenta inainte de distribuirea dividendelor de 81,64 milioane euro pentru anul 2023, marcand o creștere fața de valoarea de 78,10 milioane euro raportata…