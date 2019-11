Stiri pe aceeasi tema

- Continental, compania care în România are peste 15.000 de angajați, își va reduce pe termen mediu și lung efectivele cu 5.000 de oameni, pe fondul scaderii cererii pentru componente destinate mașinilor cu motoare cu combustie interna. Vor fi afectate sit-uri din Germania, SUA, Italia…

- Gigant auto german cu 5.000 de angajati in Romania face concedieri masive, din cauza eliminarii motoarelor cu combustie interna Grupul german Continental a anuntat miercuri ca va concedia, pana in 2028, aproximativ 5.040 de angajati. Decizia companiei vine în urma reducerii activităţii…

- Gigant auto german, cu peste o mie de angajați și in Romania, anunța concedieri masive Grupul german Daimler a avertizat ca reglementarile mai dure privind emisiile vor afecta castigurile din 2020 si 2021, fortandu-l sa reduca cu peste un miliard de euro costurile cu personalul la divizia autoscrie…

- Nationala masculina de polo va juca in grupa B la Campionatul European din 2020, cu selectionatele Serbiei, Olandei si Rusiei, s-a stabilit in urma tragerii la sorti care a avut loc marti.Componenta celorlalte grupe: Grupa A: Germania, Slovacia, Croatia, Muntenegru; Grupa C: Malta, Turcia,…

- In urma revizuirii strategiei, Continental va inchide doua fabrici in Germania si unitati din Italia si Malaysia. De asemenea, doua fabrici din SUA (Henderson, in Carolina de Nord, si Newport News, in Virginia) ar putea fi inchise. Continental nu a precizat cate locuri de munca vor fi desfiintate, dar…

- Continental AG, al doilea mare producator european de componente auto si anvelope, a anuntat miercuri ca pana la 20.000 de locuri de munca din intreaga lume ar putea fi afectate in urmatorul deceniu, in urma implementarii planului de restructurare, transmit AP, Bloomberg si Reuters.In urma…

- Pe de alta parte, importurile de cereale s-au cifrat la 195,9 milioane de euro (plus 22,9%), rezultand un excedent de 834,8 milioane de euro.Exporturile de porumb au totalizat 532,031 milioane de euro, reprezentand 1,5% din total exporturi, iar cele de grau si meslin 450,419 milioane de…