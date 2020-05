Gigant auto german, cu 20.000 de angajați în România, anunță înjumătățirea profitului operaţional, din cauza restricțiilor impuse de pandemie Gigant auto german, cu 20.000 de angajați in Romania, anunța injumatațirea profitului operational, din cauza restricțiilor impuse de pandemie Grupul german Continental AG va extinde reducerile de costuri dupa ce profitul operational a scazut cu 47%, pe fondul masurilor adoptate pentru a tine sub control pandemia cu coronavirus, care au dus la un declin de 25% al productiei auto globale. Al doilea mare producător european de componente auto şi anvelope a înregistrat în primele trei luni din acest an un profit operaţional de 436,5 milioane de euro (471 milioane de dolari),… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

