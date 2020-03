Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a prezentat situația privind infectarea cu virusul COVID – 19 (coronavirus) la nivel european și global. Pana la data de 20 martie 2020, au fost raportate 102.649 de cazuri in UE/SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andora. Cele mai multe cazuri au fost inregistrate…

- "Guvernul a aprobat Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2. Actul normativ reglementeaza, printre…

- Guvernul a stabilit ca in timpul starii de urgenta, pentru perioada suspendarii contractului individual de munca din initiativa angajatorului, in cazul intreruperii temporare a activitatii, indemnizatia de care beneficiaza salariatii sa fie suportata din bugetul asigurarilor pentru somaj. Nivelul…

- Serbia a interzis duminica intrarea pe teritoriul sau a cetatenilor straini care vin din tarile cele mai afectate de noul coronavirus, confirmand determinarea tarilor din Balcani de a se baricada impotriva pandemiei, relateaza AFP. Guvernul sarb a precizat ca masura ii priveste pe strainii…

- Producatorul auto japonez Nissan solicita despagubiri de 91 milioane de dolari de la fostul director executiv Carlos Ghosn, in contextul presupuselor sale abateri financiare, anunta Reuters, potrivit MEDIAFAX.Compania japoneza a initiat, miercuri, o actiune in justitie impotriva fostului CEO…

- Compania de cai ferate Deutsche Bahn AG, detinuta de statul german, a anuntat joi ca intentioneaza sa investeasca in urmatorii ani 12,2 miliarde de euro (13,4 miliarde de dolari) in infrastructura, transmite DPA. Este cu 1,5 miliarde de euro mai mult decat a investit in 2019 si va fi cea mai…

- Presedintele rus Vladimir Putin a reluat marti razboiul declaratiilor cu Polonia, acuzând aceasta tara ca a încheiat o „întelegere” cu Hitler si ca a actionat în mod „antisemit” în ajunul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, transmite Agerpres.…

- Adresandu-se unui auditoriu format din ofiteri de rang inalt din Ministerul Apararii, presedintele rus a dat asigurari ca a luat cunostinta de arhive recuperate in Europa de Armata Rosie dupa 1945, ce arata ca mai multe state, printre care si Polonia, erau in complicitate cu dictatorul nazist.'Ei…