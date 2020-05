Stiri pe aceeasi tema

- Compania americana Hertz, care opera in domeniul inchirierilor de masini, si-a anuntat falimentul. Anuntul a venit in contextul in care Hertz adunase datorii uriase, iar actiunile s-au prabusit cu 30%.

- Apple amana productia noilor iPhone-uri 5G, din cauza scaderii cererii provocate de coronavirus Apple a decis sa amane cu aproximativ o luna lansarea productiei noilor iPhone-uri 5G care vor fi prezentate in acest an. Decizia a fost luată pe fonul pandemiei cu coroanvirus care a provocat scăderea…

- Turul ciclist al Belgiei (Baloise Belgium Tour) a fost anulat din cauza crizei provocate de pandemia de coronavirus, a anuntat, vineri, societatea organizatoare Golazo, citata de AFP, potrivit Agerpres.Turul Belgiei trebuia sa se desfasoara intre 10 si 14 iunie, dar autoritatile belgiene au…

- El a declarat, la Radio Romania Actualitati, ca sectorul auto, turismul, transporturile, si asa-numita industrie a ospitalitatii sunt cele mai afectate de restrictiile impuse de autoritati. Guvernul pregateste, insa, noi instrumente de sprijin pentru mediul de afaceri, printre care un ajutor direct…

- Preturile produselor alimentare, la nivel mondial, au scazut brusc in luna martie. Din cauza pandemiei de coronavirus, cererile adresate producatorilor de alimente au fost tot mai putine, au declarat...

- Sprijinul de la stat pentru somajul tehnic se va acorda companiilor afectate direct de implementarea ordonantei militare, care a inchis activitatile in restaurante, baruri, cafenele, precum si celor cu incasari scazute cu cel putin 25%, a declarat joi ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri,…

- Compania aeriana Flybe urmeaza sa intre in faliment in cateva ore, punand 2.000 de locuri de munca in pericol, dupa ce cautarile pentru sprijin financiar au eșuat, anunța BBC.Citește și: Tusk, oferta INCENDIARA pentru Iohannis: 'I-am propus sa fie presedintele Consiliului European, a REFUZAT'…

- Coca-Cola a declarat ca epidemia de coronavirus a afectat lanțul de aprovizionare al companiei.Rezervele de indulcitori artificiali ar putea scadea considerabil daca virusul COVID-19 va continua sa se raspandeasca, transmite CNN Business.