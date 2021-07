Gigant, amendat cu aproape un MILIARD de dolari pentru nerespectarea protecției datelor personale Amazon a primit o amenda de 746 de milioane de euro (887 milioane de dolari) autoritații luxemburgheze de supraveghere a confidențialitații pentru incalcarea legilor privind protecția datelor personale, relateaza BBC, citat de Mediafax. Amenda, dezvaluita vineri de Amazon, a fost emisa in urma cu doua saptamani. Comisia naționala pentru protecția datelor din Luxemburg a declarat ca prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Amazon nu respecta Regulamentul general privind protecția datelor din UE și a dispus companiei sa iși revizuiasca anumite practici comerciale. Amazon,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Uniunea Europeana a impus Amazon.com Inc o amenda de 886,6 milioane de dolari (746 milioane de euro) deoarece a procesat datele private incalcand GDPR (Regulamentul General privind protectia datelor in UE), a anuntat vineri gigantul american, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Conform unei decizii…

