- Ioana Crișan are 22 de ani și este originara din localitatea Mihai Viteazu, județul Cluj. Din pasiunea pentru a da viața prin culoare hainelor plictisitoare, a dezvoltat o mica „afacerica”, dupa cum o numește ea. Astfel, Ioana a ajuns sa personalizeze…

- Primaria Ploiesti a anuntat semnarea contractului de finanțare din fonduri europene pentru proiectul de regenerare urbana a cartierului Rafov, incadrat ca zona urbana marginalizata. "Proiectul este finanțat in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 4 - Sprijinirea…

- A început procedura de consultare publica privind proiectul „Modernizare și dezvoltare circulație Calea Moților – Calea Manaștur – str. Uzinei Electrice – str. Marginașa”. Aceasta se va desfașura în perioada 5 – 19…

- Actorii teatrului Național „Eugene Ionescu” va așteapta astazi la o noua discuție online. Incepand cu ora 18:00, aveți ocazia sa adresați intrebari actorilor Ala Menșicov, Emil Gaju, Natalia Prodan și Maxim Chiriac, protagoniștii spectacolului „Caldura in noiembrie”.

- Bianca Dragușanu nu duce lipsa de atenție nici macar atunci cand iese din casa sa se antreneze. Recent, diva a publicat o imagine pe internet, direct din sala de sport, laudandu-se cu un cadou de zile mari, la care ravnesc multe doamne și domnișoare.

- Sfintele Sarbatori de Paste sa aduca locuitorilor comunei Pericei, angajaților primariei, dar și colaboratorilor noștri liniste in suflet, multa bucurie, sanatate, fericire si puterea de a darui si ajuta semenii.Paste Fericit!Boncidai Csaba,Primarul comunei Pericei Acest articol Boncidai Csaba Primarul…

- Pana in 29 aprilie, varstnicii brașoveni cu venituri mici vor primi tichete sociale in valoare de 100 de lei. Campania de Paște a programului ,,Dar din suflet pentru seniori”, se adreseaza varstnicilor brașoveni, cu varste de peste 63 de ani, in cazul femeilor, și 65 de ani, in cazul barbaților, sau…

- Mick Schumacher, fiul legendarului Michael Schumacher, septuplu campion mondial de Formula 1, a dezvaluit la prezentarea monopostului Haas pentru sezonul 2021 ca numele sau a fost mai degraba un motiv de mandrie decat o presiune pe umerii sai, transmite Reuters. Mick, 21 ani, va debuta in Formula 1…