- Directorul Colegiului National „Fratii Buzesti” din Craiova, profesor Carmen Lucia Stefanescu a demisionat din functia de conducere. Decizia de a lasa liber scaunul de director a fost luata in urma cu cateva zile. Managerul Colegiului „Fratii Buzesti” din Craiova, unitate scolara care se afla in top…

- Elevii Colegiului National „Carol I” din Craiova au fost facuti mingi de ping-pong in aceste zile. Marti seara elevii au primit informarea ca se suspenda cursurile la scoala ca urmare a confirmari a trei cazuri de Covid la clase diferite. In ziua urmatoare, situatia s-a schimbat radical. Elevii au fost…

- DSP Dolj nu a dat aviz favorabil trecerii tuturor cursurilor in varianta on-line la Colegiul National „Carol I” din Craiova. Desi unitatea de invatamant are trei cazuri, DSP Dolj a respins propunerea Consiliului de Administratie al scolii, pe motiv ca elevii infectati se aflau in cladiri diferite. Prin…

- Colegiul Național ”Carol I” din Craiova iși inchide porțile pentru elevi și cadrele didactice. Activitațile didactice vor trece de maine, 30 septembrie, exclusiv pe on-line. Acest scenariu de lucru va fi pus in practica pana pe 13 octombrie. Masura a fost luata ca urmare a confirmarii mai multor cazuri…

- Colegiul Național ”Frații Buzești” din Craiova a inchis de azi cursurile cu prezența fața in fața la clasele de gimnaziu și elevi. Scenariul roșu a fost aplicat din aceasta dupa-amiaza, ca urmare a apariției unor cazuri de coronavirus in randul elevilor, dar și al cadrelor didactice. Elevii de gimnaziu…

- Revolta in randul inspectorilor scolari pusi pe lista neagra de sefa ISJ Dolj. Acestia sustin ca au fost ”executați” din motive care nu tin de partea profesionala. Una dintre inspectorii scolari care a ripostat public fata de propunerea de schimbare facuta de inspectorul scolar general Monica Suna,…

- Proba scrisa din cadrul examenului național de definitivare in invațamant, sesiunea 2020, se va desfașura miercuri, 22 iulie, incepand cu ora 10:00, in centrul de examen – Colegiul Național ”Frații Buzești” Craiova. Dintre cei 162 candidați inscriși la inceputul anului școlar la 33 de discipline de…