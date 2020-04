Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii clubului Universitatea Craiova au anunțat ca banii stranși in urma meciului virtual cu Peluza Nord și donați Spitalului „Victor Babeș“ și-au gasit utilitatea. „In urma consultarilor avute intre reprezentanții Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ‘Victor Babeș’, cei ai…

- Fostul jucator și antrenor al Craiovei, Eugen Neagoe, deplange moartea lui Martin Tudor. Fostul portar a decedat luni, la doar 43 de ani, din cauza unui infarct. „Geanaׅ“ a declarat ca moartea fostului portar la numai 43 de ani l-a șocat, la fel ca și pe varul sau, Victor Pițurca. Cei trei au colaborat…

- Reputatul antrenor Mircea Lucescu a discutat cu jurnaliștii de la tuttomercatoweb despre cum iși petrece timpul in izolare și despre viitorul fotbalului. Ajuns la 74 de ani și fara un angajament in acest moment, „Il Luce“ a declarat ca pandemia de coronavirus va afecta din plin sportul rege. „Stau…

- Gicu Grozav si Iasmin Latovlevici au ales sa plece acasa in timpul pandemiei de coronavirus, gest pe care clubul maghiar l-a perceput ca o iresponsabilitate, iar contractele celor doi au fost incheiate. FRF a luat MASURI DURE in criza CORONAVIRUS. Anunt de ultima ora al presedintelui Razvan…

- Mijlocasii romani Claudiu Bumba si Andreias Calcan au marcat, sambata, in etapa a 23-a a campionatului de fotbal al Ungariei. Bumba a marcat pentru Kisvarda FC, victorioasa cu 2-0 pe teren propriu in fata formatiei Paksi SE. Sassa (74) a deschis scorul, iar Bumba a parafat victoria gazdelor in min.…

- ​Fundasul Iasmin Latovlevici a semnat un contract pâna la finalul sezonului cu echipa Kisvarda FC, a anuntat, luni, clubul din campionatul Ungariei, potrivit News.ro."Iasmin Latovlevici va evolua pentru noi în acest sezon si poate fi de mare ajutor în stabilizarea apararii…

- Iasmin Latovlevici, 33 de ani, a fost prezentat azi la noua sa formație, Kisvarda, locul 9 din prima liga din Ungaria. Fundașul stanga și-a reziliat contractul cu Bursaspor și a semnat cu Kisvarda pana la finalul sezonului. Lato va fi coleg cu Gicu Grozav și Claudiu Bumba. „Iasmin ne va ajuta sa…

- Andrei Peteleu (26 de ani), fundașul care s-a desparțit de CFR Cluj in aceasta iarna, are șanse mari sa ajunga la Kisvarda, locul 9 in prima liga din Ungaria. Fostul fundaș dreapta al „feroviarilor” se afla e in tratative avansate cu Kisvarda, formația maghiara unde evolueaza și internaționalul Gicu…