Povestea dintre Gicu Grozav și FC Petrolul Ploiești continua! Jucatorul in varsta de 33 de ani a ajuns la un acord cu conducerea clubului ploieștean și a semnat un nou contract, a carui valabilitate se va intinde pana la finalul sezonului 2025-2026! Grozav a ajuns pentru prima data in haita „lupilor” in 2012 și, un an mai tarziu, caștiga Cupa Romaniei cu Petrolul, inainte sa se transfere in Rusia, la Terek Grozny. In vara lui 2022, talentatul mijlocaș revenea pe „Ilie Oana”, fiind unul dintre oamenii de baza ai echipei noastre in ultimele doua stagiuni din Superliga. In total, in cele doua perioade…