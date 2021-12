Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali (63 de ani) ii da voie lui Constantin Budescu (32 de ani) sa plece de la FCSB oricand dorește. Constantin Budescu a privit de pe banca victoria obținuta de FCSB, 2-1 contra celor de la UTA. Mijlocașul este obișnuit cu statutul de rezerva, dar pentru prima data de la revenirea in Liga 1…

- FCSB are un plan de rezerva pentru oricare moment, poate sa vanda un jucator și sa-și regleze bugetul. Doar CSU Craiova a mai avut politica aceasta și a ramas stabila economic, alte cluburi mari au riscat și au pierdut totul. CONTEXT: Gigi Becali susține ca Arsenal ar fi dispus sa il cumpere pe Ianis…

- Adrian Mutu, 42 de ani, fost mare jucator, a comentat posibilul transfer al atacantului Ianis Stoica (18) de la FCSB la Arsenal. Dupa ce jurnaliștii britanici de la The Sun au anunțat ca „tunarii” sunt pe urmele tanarului jucator, patronul roș-albaștrilor, Gigi Becali, a dezvaluit ca a primit deja o…

- Gigi becali a confirmat interesul lui Arsenal pentruIansi Stoica (18 ani), noua „perla” a celor de la FCSB. Dupa ce jurnaliștii britanici de la The Sun au anunțat ca „tunarii” sunt pe urmele tanarului atacant, patronul roș-albaștrilor, Gigi Becali a dezvaluit ca a primit deja o oferta impresionanta…

- Dan Negru a gasit o noua metoda de a face bani și investește in criptomonede. Pe langa jobul pe care il are in televiziune, prezentatorul de la Antena 1 are o mulțime de afaceri despre care nu a vorbit prea des. Vedeta de la Antena 1 are mare noroc in afaceri. Dan Negru ar fi caștigat sute de mii de…

- Oana Lis i-a facut o surpriza uriașa soțului ei in urma cu puțin timp. Vedeta a aflat ca cineva a picat un tablou cu partenerul sau de viața, iar in semn de respect și dragostea pe care i-o poarta, aceasta a cumparat tabloul și i l-a daruit.

- Industria globala de shipping se bucura in prezent de cele mai mari castiguri de dupa 2008, gratie unei combinatii intre o cerere exploziva de bunuri si un lant global de aprovizionare perturbat de Covid-19, care majoreaza preturile la transportul maritim de marfa, informeaza Agerpres citand Bloomberg.…