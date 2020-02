Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 14 februarie, in jurul orei 19:00, politistii din cadrul Postului de Politie Vacaresti au fost sesizati de un barbat de 90 de ani, din localitate, cu privire la faptul ca doua persoane necunoscute l-au deposedat de 160 de lei. In urma verificarilor efectuate, politistii au identificat principalii…

- La colegiul ”Gheorghe M. Murgoci” din municipiul Braila a avut loc, vineri, un caz de talharie asupra unui elev de 15 ani. Acest incident vine dupa ce, in urma cu doar 17 zile, un alt elev al liceului a fost talharit și injunghiat, noteaza Agerpres.”Politistii au fost sesizati vineri seara, cu privire…

- SPAIMA… Un barbat din Barlad, de pe strada Alexandru Beldiman, cartier Podeni, a trait spaima vietii sale! Ieri, cativa copii care se jucau in apropierea curtii sale, in care omul avea o masina abandonata, nefolosita de cateva luni bune, au inceput sa tipe. Au fugit la proprietarul masinii, un precupet…

- EXCLUSIV… Aseara, in jurul orelor 17,00, la o sala de jocuri din zona Stadion, din municipiul Barlad, a avut loc o talharie. Gestionara a fost imbrancita de catre un individ, care, suparat ca pierduse niste bani la aparate, a vrut cu orice pret sa isi recupereze paguba. A bruscat femeia, fugind apoi…

- Politistii au identificat cinci persoane suspectate de comiterea unei talharii in noaptea de 30 noiembrie spre 1 decembrie. Printre acestea se numara si doi minori, care in aceeasi noapte au comis un alt furt, patrunzand prin efractie intr-un imobil.

- Un tanar de 28 de ani care a talharit in 10 noiembrie un barbat din Alba Iulia și a fost plasat sub control judiciar de catre procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, a comis o fapta mult mai brutala. Acesta a violat și talharit doua fete din Sibiu. Reprezentanții Inspectoratului Județean…

- Un tanar de 24 de ani, originar din raionul Telenesti, locuitor al municipiului Chisinau, risca pana la doi ani de inchisoare pentru declaratie mincinoasa. Acesta a apelat la Politie si a declarat ca fost talharit. Oamenii legii au inregistrat cazul si a intrat in actiune, insa apoi au descoperit ca…

- Activitatile desfasurate de politistii Biroului de Investigatii Criminale Baia Mare au dus la identificarea si retinerea unui tanar, cercetat sub aspectul comiterii infractiunilor de violenta in familie, talharie si nerespectarea ordinului de protectie provizoriu. In fapt, la data de 07 noiembrie a.c.,…