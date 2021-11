Farul Constanta, invinsa la Ovidiu de FCSB. Prima infrangere pe teren propriu pentru marinari“

Singurul gol al intalnirii a fost inscris in minutul 13 de Grameni, care a deviat nefericit in propria poarta.Farul Constanta si FCSB s au intalnit in aceasta seara la Ovidiu, intr un meci restant din etapa a… [citeste mai departe]