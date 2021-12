Gică Popescu știe cine ar trebui să fie selecționerul echipei naționale de fotbal a României: “Mi se pare omul cel mai potrivit” Federația Romana de Fotbal trebuie sa caute in continuare un selecționer pentru echipa naționala, dupa ce Dan Petrescu a refuzat propunerea. Gica Popescu, președintele clubului Farul Constanța, este de parere ca Mircea Lucescu ar fi cel mai potrivit selecționer pentru prima reprezentativa a Romaniei. ”Era una dintre posibilitați. Dan nu a spus ca va accepta sigur, a zis ca va da un raspuns. Se pare ca a facut niște calcule și a luat decizia de a ramane la CFR. Eu nu-mi permit sa-i analizez decizia, este una personala. Pentru naționala, era o soluție, este un antrenor care a facut performanța peste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

