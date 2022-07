Stiri pe aceeasi tema

- Mirko Ivanovski a demonstrat inca odata ca este destul de pretențios! Atacantul pune foarte mult accent pe imbracaminte, motiv pentru care este tot timpul indecis. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, l-au surprins pe fostul jucator de la Dinamo intr-un mall din Capitala.

- Pe Dorian Boguța il cunoaște toata lumea, insa puțini știu detalii despre actorul care a ajuns de fiecare data la sufletele publicului. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lui Dorian Boguța și l-au surprins intr-un mall din Capitala, insa nu singur.

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a anuntat, joi, intr-un comunicat publicat pe site-ul oficial al FRF, ca a avut o discutie cu selectionerul Edward Iordanescu in urma careia a decis ca acesta sa continue la conducerea echipei nationale a Romaniei. Reacția vine la scurt timp…

- Momente dificile pentru fostul club sportiv a lui Ionuț Negoița! Dinamo a retrogradat pentru prima data in istorie dupa 74 de ani, iar dupa o asemenea infrangere au aparut din ce in ce mai multe voci care incearca sa gaseasca vinovații. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din…

- Graba strica treaba! Roxana Dobre nu mai ține cont de nimic atunci cand se afla in trafic, iar regulile de circulație sunt facute sa fie incalcate in cazul vedetei. Paparazzii Spynews.ro. ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au surprins-o pe soția lui Florin Salam in timp ce se afla…

- Dan Bittman și Tania Budi au trait o frumoasa poveste de iubire in urma cu ani de zile, insa cei doi au ramas prieteni foarte buni. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele celor doi și i-au surprins la un restaurant de lux din Capitala.

- Poate va intrebați ce fac fotbaliștii de la Dinamo atunci ca nu se afla pe teren. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lui Ahmed Bani și l-au surprins la un restaurant de lux din Capitala alaturi de partenera lui. Iata ce gestul rușinoase a facut…

- In ultima vreme au tot existat zvonuri conform carora Gabriela Prisacariu și Dani Oțil ar fi in prag de divorț. Paparazzii Spynews. ro, site-ul numarul unu de stiri mondene din Romania, au fost pe urmele celor doi și i-au surprins in timp ce se plimbau in mall ca doi indragostiți.