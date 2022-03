Stiri pe aceeasi tema

- Florin Bratu este unul dintre barbații care și-au intalnit aleasa cand era foarte tanar și nu a ezitat s-o ia de soție. Fostul fotbalist și soția lui sunt casatoriți de aproape 19 ani, iar acest lucru se observa și atunci cand merg la cumparaturi impreuna. Paparazzii SpyNews.ro au surprins ipostaze…

- Varsta e doar un numar pentru Nea Marin, caci cunoscutul coregraf e mereu energic și are un spirit tanar. Aceasta a fost surprins de paparazzii Spynews.ro pe strazile Capitalei, dar nu oricum, ci la volanul mașinii sale de lux.

- Gigi Becali i-a luat mașina „perlei” de la FCSB. Patronul FCSB i-a șocat pe mulți cand a dezvaluit care e salariul pe care i-l da lui Octavian Popescu, jucatorul pe care ar visa sa ia 100 de milioane de euro. Dar, latifundiarul a mai marturisit ca i-a cumparat acestuia o mașina de 30.000 de euro. […]…

- Șoferii care circula cu geamurile murdare, vor putea fi sancționați de catre polițiștii rutieri din 27 februarie. Acest lucru este posibil dupa ce in Codul Rutier a fost introdusa o noua contravenție. Astfel, nerespectarea obligației de a menține permanent curate parbrizul, luneta și geamurile laterale…

- Anda Adam este implicata intr-un nou incident scandalos. Artista si-a parcat bolidul de lux, in valoare de 150.000 de euro, pe locul special amenajat pentru persoanele cu handicap. Zilele trecute, Anda Adam a dat o fuga pana in Cluj. La un moment dat, artista a decis sa faca shopping in mall asa ca…

- Dupa o viața petrecuta ca sportiv profesionist, Lucian Sanmartean a gasit metode mai simple de a se menține in forma, odata cu retragerea din fotbal. Totodata, fostul jucator și-a gasit și o noua pasiune, care i-ar putea surprinde pe microbiști. Paparazzii SpyNews.ro l-au gasit in elementul sau.

- Fiul unui om de afaceri din Gorj s-a urcat cu bolidul sau pe o mașina de pe marginea drumului, ranindu-l pe șoferul autovehiculului. A fost deschis dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.

- Șapte tineri, dintre care unul singur major, s-au inghesuit intr-o mașina și au plecat la plimbare, intr-o localitate din județul Iași. Mașina era condusa de un puști de 16 ani, nemulțumit de felul in care a condus șoferul de dinaintea lui. Printre adolescenți era și unul carantinat.