Stiri pe aceeasi tema

- Fostul international, acum presedinte la Viitorul, a descoperit, saptamana trecuta, ca a luat noul coronavirus, desi era genul de om care respecta normele sanitare la milimetru. Noul coronavirus e un inamic invizibil de care nu te poti feri definitiv, orice ai face! Ceea ce arata cat de aberanta e situatia…

- Gica Popescu, presedintele clubului Viitorul, a anuntat ca va mai ramane internat in spital, dupa ce noul coronavirus i-a provocat o serioasa pneumonie, iar tomografia computerizata a aratat ca plamanii nu s-au refacut, noteaza Gazeta Sporturilor.In urma cu o saptamana, Gica Popescu a anunțat ca s-a…

- In urma cu o saptamana, fostul internațional Gica Popescu (52 de ani), actual președinte al clubului FC Viitorul a fost confirmat pozitiv cu infectare cu noul coronavirus . Oificialul celor de la FC Viitorul continua sa ramana internat in spitalul „Matei Balș”, din București , dupa ce, din cauza infecției…

- Aurelio De Laurentiis, președintele lui Napoli, s-a infectat cu COVID-19 și n-ar fi asimptomatic. Un alt membru al conducerii lui Napoli ar fi bolnav, astfel ca tot lotul lui Gattuso risca sa intre in carantina. Dupa Massimo Cellino (Brescia) pe finalul sezonului trecut, alt președinte din Serie A s-a…

- In ultimele 24 de ore au fost 1.053 de cazuri noi, din 22.320 de teste efectuate. Alte 60 de persoane au murit din cauza infecțiilor cu coronavirus, un nou record de decese in Romania. De asemenea, la Terapie Intesiva sunt internate 522 de pacienți, cel mai mare numar de la inceputul pandemiei.

- O femeie insarcinata in 25 de saptamani a murit la Spitalul Judetean de Urgenta din Alba Iulia. Femeia era infectata cu coronavirus și a fost adusa in stare grava la Alba Iulia. Ea ar fi luat virusul de la fratele intors din Spania.

- Ziarul Unirea RECORD de DECESE in ultimele 24 de ore: 22 barbați și 17 femei au murit din cauza COVID-19. 409 pacienți, in stare grava la ATI Pana vineri, 31 iulie 2020, 2.343 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. In unitațile sanitare de profil, numarul total de persoane internate…

- Un cuplu din Bacau a inchiriat o casa in comuna Moldova Sulita, din judetul Suceava, ca sa petreaca o vacanta. De teama noului coronavirus, cei doi iubiti au curatat spatiile cu mai multe substante de dezinfectare. Ulterior, au ajuns la spital pentru ca s-au intoxicat. El a murit, iar ea este in stare…