- Florinel Coman este gata sa o faca pe FCSB campioana dupa o pauza de 9 ani. Starul ros-albastrilor a avut prima reactie la finalul meciului Farul – FCSB, scor 0-1, din etapa a 9-a a Ligii 1. Un penalty controversat a decis derby-ul dintre campioana si vicecampioana Romaniei. Vicecampioana Romaniei s-a…

- FCSB s-a impus in deplasarea cu Farul, scor 1-0. Gica Popescu (55 de ani), președinte campioanei, a fost furios pe arbitrul Sebastian Colțescu, considerand ca penalty-ul care a decis partida a fost dictat greșit. In minutul 55, mingea a ricoșat din Tudor Baluța la Adrian Șut. In duelul pentru minge,…

- Gica Hagi si Gica Popescu au avut reactii imediate cand au fost intrebati despre viitorul lui Ianis Hagi. Daca „Regele” a refuzat vehement sa vorbeasca despre viitorul fiului sau, Gica Popescu a vorbit pe larg despre Ianis Hagi. Presedintele celor de la Farul a spus ca Ianis Hagi este un jucator pe…

- Marius Lacatus, reactie dura dupa ce a aflat ca FCSB va juca meciul cu Universitatea Craiova in Ghencea. Dupa meciurile cu CFR Cluj si Nordsjaelland, in care FCSB a jucat cu stadionul plin, echipa lui Elias Charalambous va reveni pe stadionul Steaua. Partida cu Universitatea Craiova, programata in etapa…

- Elias Charalambous, mulțumit dupa FCSB – Poli Iași 2-1. Tehnicianul vicecampioanei a reacționat dupa victoria echipei sale de pe Arena Naționala. Partida a contat pentru etapa a 6-a a Ligii 1. Dupa acest succes, FCSB iși continua forma excelenta din Liga 1. Vicecampioana Romaniei se afla, in momentul…

- Daniel Popa a oferit prima reacție dupa ce a marcat impotriva fostei sale echipe in U Cluj – Dinamo 1-1. Atacantul clujenilor a vorbit despre rezultatul de egalitate, dupa partida cu Dinamo. Partida dintre U Cluj și Dinamo s-a incheiat la egalitate, scor 1-1. Partida a contat pentru etapa a 4-a a Ligii…

- Gica Popescu nu are emoții inaintea returului cu Sheriff Tiraspol. Președintele celor de la Farul Constanța are incredere in elevii lui Gica Hagi și crede in calificarea in turul 2 preliminar al UEFA Champions League. Farul a obtinut a 2-a victorie din istorie in preliminariile Champions League! Meciul…

- Gica Popescu nu e ingrijorat ca Farul a marcat un gol si a primit 10 goluri in trei meciuri. Farul a pierdut toate cele 3 amicale disputate pana acum in cantonamentul din Polonia si are un golaveraj dezastruos: 1-10. Gica Popescu e de parere ca aceste rezultate slabe din perioada de pregatire nu trebuie…