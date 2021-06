Stiri pe aceeasi tema

- Horia Alexandru Crișan, consilier al premierului pe probleme de arhitectura, a scris pe Facebook ca “a fost chemat” la biroul unui secretar de stat din Palatul Victoria, unde era și un alt secretar de stat, care i-au comunicat ca “are de ales” in ce tabara a PNL va fi. Iata mesajul integral, postat…

- Doua stimulente acordate de Guvern și care pot fi cumulate reduc cu multe mii de euro prețul de lista al unui automobil electric. Aceste stimulente pot ajunge pana la 45.000 de lei (11.150 de dolari americani sau 9.100 de euro). Cumparatorul este indreptațit la o prima suplimentara de 7.500 de lei (1.860…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a ironizat-o, marți, pe Viorica Dancila pe tema angajarii pe post de consilier la BNR. Intrebat ce o recomanda pe Dancila pentru aceasta funcție, Ludovic Orban a raspuns razand: „Vocea și talentul.” „Știrea inițiala am vazut ca nu e adevarata, ca e angajata pe un post…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a precizat, vineri, inaintea ședinței Comitetului Interministerial care va discuta masurile de relaxare, ca se are in vedere renunțarea la masca de protecție pe plaja, la munte, in salile de sport și bazinele de inot incepand cu 1 iunie. “MAI a trimis propuneri, fiecare…

- Premierul Florin Cițu a minimalizat, miercuri, in conferința de presa susținuta de la Palatul Victoria dupa ședința de Guvern, incidentul legat de uciderea ursului brun Arthur, considerat de activiștii de mediu cel mai mare urs din Romania. Citu a susținut ca a avut o discutie pe aceasta tema cu ministrul…

- Trofeul Campionatului European a ajuns la București, duminica, unde a fost inmanat ambasadorului EURO 2020 din Romania, Dorinel Munteanu. Trofeul a fost plimbat prin Capitala, iar turul s-a incheiat la Arena Naționala. Gica Popescu, consilier al Guvernului Romaniei pentru UEFA EURO 2020, a vorbit despre…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat ca luni soseste in Romania o noua transa de vaccin de la Pfizer BioNTech care consta in 511.290 doze. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara.…

- Premierul Florin Cițu a declarat, miercuri, la Guvern, ca nu va exista in Romania o noua carantina naționala, idee susținuta public de secretarul de stat din Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan. „Am avut o discutie cu dna secretar de stat. Va dadea un exemplu teoretic. Nu era o propunere in acest…