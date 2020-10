Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de fotbal Under 21 a Romaniei are o șansa mare de a se califica la Campionatul European ce va avea loc anul viitor in Ungaria și Slovenia. Dupa victoria obținuta in fața Maltei, marți seara, de „tricolorii mici”, scor 4-1, Romania a avut noroc și la jocul rezultatelor. Remizele Polonia – Bulgaria…

- Romania U21 a pierdut in deplasarea cu Ucraina U21, scor 1-0, dupa un penalti controversat, iar situația noastra in grupa s-a complicat. Danemarca a invins in Malta cu 3-1 și și-a asigurat, in mare parte, calificarea directa la EURO. Naționala de tineret a facut primul pas greșit in mandatul lui Adrian…

- Meciul de azi, cu Malta U21(3-1 dupa 0-1 in minutul 68) nu e singurul caștigat cu noroc de Danemarca U21, liderul grupei 8 din preliminariile Euro 2021. Romania mai are șanse de calificare la Campionatul European de Fotbal U21 din 2021. Insa, aproape sigur, doar de pe locul doi. Ar trebui sa batem…

- Partida a inceput. Naționala U21 a Romaniei va disputa astazi, 9 octombrie, in deplasare, o partida contra reprezentantei Ucrainei U21, intr-un meci contand pentru grupa 8 din campania de calificare la EURO U21. Meciul din aceasta seara va incepe la ora 18.30 si poate fi decisiv pentru calificarea „tricolorilor…

- Romania U21 joaca azi, de la 18:30, in Ucraina, o partida extrem de importanta in vederea calificarii la Campionatul European de Tineret. Naționala lui Adrian Mutu e obligata sa invinga pentru a ține pasul cu liderul Danemarca. In meciul tur, disputat la Ploiești, Romania s-a impus la scor de neprezentare,…

- Partida dintre naționalele de tineret ale Romaniei și Danemarcei se va juca la Ploiești, in 17 noiembrie, a anunțat vineri Federația Romana de Fotbal (FRF). Acesta este ultimul meci al tricolorilor din preliminariile pentru Euro 2021.„Tricolorii U21 au ocazia de a sarbatori o noua calificare…

- Alte 501 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 8 cazuri sint de import (Luxemburg-2, Belgia-1, Danemarca-1, Germania-1, Federația Rusa-1, Ucraina-1, Turcia-1,). Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 40556…

