- Gica Popescu (52 de ani), consilierul prim-ministrului Romaniei pentru organizarea Euro 2020 (turneu amanat pentru anul urmator), a vizitat astazi lucrarile de la calea ferata care va face legatura intre Aeroportul Otopeni și Gara de Nord. Președintele Viitorului se declara optimist, afirmand ca lucrarea…

- Consilierul onorific al premierului pentru organizarea EURO 2020 la Bucuresti, fostul fotbalist Gheorghe Popescu, sustine, intr-un mesaj postat pe un site de socializare, ca lucrarile la calea ferata care va lega Gara de Nord de Aeroportul ''Henri Coanda'' din Otopeni sunt gata in…

- Planurile pentru reluarea Ligii 1 sunt in plina desfasurare, iar Gica Popescu a adus cateva recomandari atat autoritatilor, cat si sefilor Ligii Profesioniste si Federatiei Romane de Fotbal. El spune ca soluția este sa se dea posibilitatea sa nu se respecte distanțarea sociala.Presedintele…

- Consilier al Prim-ministrului pentru Euro 2020, fostul mare international Gheorghe Popescu a notat, miercuri, ca lucrarile la cele trei stadioane prevazute ca baze se antrenament la Campionatul European se vor finaliza in luna octombrie a acestui an, in ciuda incetinirii lucrarilor din cauza pandemiei…

- Gheorghe Popescu, 52 de ani, consilierul onorific al premierului Ludovic Orban, membru in comitetul de organizare al Campionatului European 2021 de la București și președintele formației Viitorul Constanța, a analizat toate subiectele importante din sport. Popescu este invitatul lui Ovidiu Ioanițoaia…

- Din cauza pandemiei de coronavirus, clubul de fotbal Viitorul Constanța a luat, joi, decizia reducerii drastice a salariilor tuturor angajaților gruparii dobrogene.Masura a fost anunțata de catre președintele clubului FC Viitorul, Gheorghe Popescu. Acesta a mentionat ca obiectivul este micsorarea bugetului…

