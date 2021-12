Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Traistariu, unul dintre cei mai cunoscuți cantareți de la noi din țara, nu sta prea mult pe ganduri atunci cand este infometat, astfel ca iși satisface poftele culinare indiferent de locul in care s-ar afla. Ei bine, paparazzii Spynews.ro au fost pe urmele celebrului artist și l-au surprins pe…

- Daca pana acum Florin Bratu a facut senzație pe terenurile de fotbal, ei bine, in ultima vreme s-a reprofilat, astfel ca impresioneaza chiar și pe strazile din București. Legenda fotbalului nu se sfiește niciodata, iar de fiecare data cand iese in public este cu zambetul pe buze și simțul umorului la…

- Andrei Neacșu este dispus sa faca orice pentru cea mai importanta femeie din viața lui! Soțul Ilincai Vandici nu s-a sfiit deloc, astfel ca pentru a-i face pe plac a incalcat chiar și regulile impuse de autoritați din cauza pandemiei de Covid-19. Cum l-au surprins paparazzii celui mai tare site de știri…

- BRomania este mereu in centrul atenției și acest lucru s-a intamplat și de aceasta data pentru ca paparazzii Spynews nu l-au scapat nicio secunda din ochi pe celebrul vlogger, surprinzandu-l exact momentul in care comediantul a dat uitarii bunelor maniere, chiar in public. Ei bine, cu siguranța BRomania…

- S-au scris foarte multe articole de-a lungul timpului despre viata fostului premier Florin Citu. Cu toate astea, putine informatii se stiu despre familia președintelui PNL. Paparazzii spynews.ro sunt pe faza, ca de obicei, si au surprins exclusivitatea momentului. Prima si singura imagine cu Florin…

- Este definiția performanței pe terenul de fotbal, insa cumparaturile ii cam dau batai de cap. Iasmin Latovlevici sta departe de lumina reflectoarelor atunci cand nu e pe teren și nu face prea des declarații despre viața lui privata. Cu toate acestea, paparazzii Spynews.ro l-au surprins in fața uneia…

- Așa tata, așa fiu! Este sintagma care se potrivește cel mai bine lui Marius Șumudica și fiului sau, Marius Șumudica Junior. Tanarul a fost surprins in una din cele mai luxoase zone ale Capitalei. Marius Ștefan a ieșit la plimbare pe strazile Capitalei, insa nu oricum, ci la volanul noului sau bolid…