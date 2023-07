Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Ciobotariu a fost euforic dupa ce Sepsi a invins-o pe Farul cu 1-0 in Supercupa Romaniei. Este primul trofeu din cariera de antrenor a lui Liviu Ciobotariu. Proaspatul antrenor al lui Sepsi si-a felicitat jucatorii si a spus ca spera ca formatia covasneana sa continue sa aiba rezultate bune. Liviu…

- Supercupa Romaniei, Farul - Sepsi, nu va putea fi urmarita pe canalele Orange Sport. In sezonul 2023/2024, nici Cupa Romaniei sau meciurile din Liga 2 nu vor mai fi in portofoliul Orange. Abonații au o varianta de siguranța. Competițiile raman pe posturile Prima Sport, aflate in grila operatorului. …

- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovici, locul 2 mondial, s-a calificat, vineri, in optimi la Wimbledon, invingandu-l pe elvetianul Stan Wawrinka (locul 88), scor 6-3, 6-1, 7-6 (7/5).Meciul s-a terminat cu putin timp inainte ora 01.00, conform News.ro. CITESTE SI Din ce face bani Simona Halep.…

- Farul - Sepsi, meci contand pentru Supercupa Romaniei, este programat, sambata, 8 iulie, de la ora 20:00, pe Stadionul Ilie Oana din Ploiesti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Tehnicianul echipei Farul Constanta, Gica Hagi, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca are sase jucatori indisponibili din cauza accidentarilor pentru Supercupa Romaniei, dar el si elevii sai sunt increzatori. Sambata, de la ora 20:00, pe stadionul “Ilie Oana” din Ploiesti se va desfasura…

- Gica Popescu nu e ingrijorat ca Farul a marcat un gol si a primit 10 goluri in trei meciuri. Farul a pierdut toate cele 3 amicale disputate pana acum in cantonamentul din Polonia si are un golaveraj dezastruos: 1-10. Gica Popescu e de parere ca aceste rezultate slabe din perioada de pregatire nu trebuie…

- Romania a aflat și numele celei de-a patra reprezentante in sezonul 2023/24 al cupelor europene. CFR Cluj a obținut ultimul bilet, dupa 1-0 in finala barajului cu FCU Craiova. Astfel, Farul (Liga Campionilor), Sepsi, FCSB și CFR Cluj (toate in Conference League) vor evolua in Europa. CFR Cluj, echipa…

- Ovidiu Popescu, avertisment dupa FCSB – Sepsi 3-1. Echipa lui Elias Charalambous continua sa spere la titlu, dupa victoria clara cu Sepsi. Miculescu, Ovidiu Popescu si Andrei Cordea au marcat golurile care mentin sperantele la titlu, in lupta nebuna cu Farul lui Hagi. Ovidiu Popescu a reusit sa marcaheze…