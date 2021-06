Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Popescu scrie, marti, pe Facebook, ca atmosfera de pe Arena Nationala la meciul Franta - Elvetia a fost una de neuitat, potrivit news.ro. "UN MECI DE NEUITAT, O ATMOSFERA DE NEUITAT ! Ultimul meci de la Euro 2020 organizat pe Arena Nationala a insemnat o seara de vis, un spectacol…

- Franța și Elveția se intalnesc astazi in optimile de finala de la EURO 2020, pe Arena Naționala, de la 22:00. Costin Ștucan și Ciprian Panait vor prefața partida din aceasta seara, ultima din acest turneu care se disputa in Romania, dupa cele 3 gazduite in faza grupelor. GSP Live revine atat la pauza…

- Metrorex a anunțat ca luni, 28 iunie 2021, trenurile vor circula pe toate magistralele de metrou dupa un program prelungit cu doua ore, pentru „sprijinul publicului participant la partida de fotbal din faza optimilor de finala din cadrul Campionatului European de Fotbal – EURO 2020, ce se va desfasura…

- Arena Naționala va gazdui astazi, de la ora 22.00, ultimul meci din cadrul Euro 2020 gazduit la București. La partida Franța - Elveția din optimi spectatorii vor putea intra pe stadion incepand cu...

- Aleksander Ceferin, 53 de ani, președintele UEFA, va veni la București pentru meciul din „optimile” EURO 2020 Franța - Elveția. Anunțul a fost facut de Razvan Burleanu, șeful FRF. Franța - Elveția este meciul din „optimi” care se va juca la București, pe Arena Naționala. Duelul se va disputa luni, 28…

- Franta – Elvetia, luni, la ora 22.00, este cel mai important meci de la EURO 2020 pe care-l gazduieste Arena Nationala la acest turneu final. Problema „cocosilor” este ca vor fi incurajati de foarte putini suporteri, la Bucuresti. De ce? Din cauza prețurilor biletelor de avion. Un membru al Asociației…

- La partida din optimile Euro 2020 dintre Franța și Elveția vor fi numai 1.500 de suporteri francezi pe Arena Naționala, deși s-au pus la vanzare in total 25.000 de bilete. Meciul dintre Franța și Elveția va avea loc duminica, de la ora 22:00, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe GSP.RO. LeParisien anunța…

- Pentru prima data dupa 38 de ani, o campioana mondiala soseste in Romania. Ceea ce a sporit interesul in jurul ultimului meci din cadrul turneului final, care se va juca pe „Arena Nationala“.