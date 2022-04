Stiri pe aceeasi tema

- Romania sustine amicalele cu Grecia pe 25 martie si cu Israel pe 29 martie . In afara de Marian Aioani, si alti jucatori de la Farul, atat de la echipa mare, cat si de la juniori, au primit selectii la echipele nationale, pentru actiuni in perioada urmatoare. Pe locul cinci in play off, Farul are a…

- Farul Constanta a obtinut primul punct din turneul play off al Ligii 1. In meciul contra campioanei, Hagi a subliniat evolutia defensivei sale si a mijlocului terenului, dar a subliniat ca atacantii au ramas din nou datori. In minutul 71, golgterul Farului si al campionatului, Jefte Betancor, a ratat…

- Cu 15 goluri, spaniolul Jefte Betancor este lider detasat in clasamentul golgeterilor din campionat. In cele 30 de partide din sezonul regular, "marinariildquo; au avut o medie de 1,4 goluri pe meci. Jefte Betancor si Ionut Larie sunt reprezentantii Farului in echipa ideala a sezonului regular al Ligii…

- Hakim Ziyech (28 de ani), mijlocașul ofensiv al lui Chelsea, a anuntat marti ca nu va mai purta tricoul naționalei Marocului. Decizia sa vine in urma unui conflict cu selecționerul Vahid Halilhodzic (69 de ani). Jucatorul lui Chelsea a intrat in dizgrația selecționerului Halilhodzic in toamna anului…

- ​Gheorghe Popescu, ​presedintele clubului Farul, a afirmat, sâmbata. ca Liga Profesionista de Fotbal nu respecta regulamentul, dupa ce meciul pe care constantenii trebuia sa-l joace cu Academica Clinceni a fost amânat dupa ce ilfovenii au înregistrat mai multe cazuri de Covid-19."Este…

- Ladislau Boloni a susținut azi o conferința de presa, in care a vorbit despre negocierile eșuate cu FRF pentru postul de selecționer. In cadrul conferinței, Boloni a fost intrebat și despre plecarea sa de la echipa naționala, in 2001, la Sporting. Antrenorul a spus ca ar fi fost vorba de anumite neințelegeri…

- FC Voluntari l-a transferat, miercuri, pe Constantin Budescu, jucatorul declarand ca isi doreste sa se califice in play-off cu noua sa echipa si sa castige Cupa Romaniei.“FC Voluntari anunta ca a semnat un contract pe o perioada de 6 luni cu jucatorul Constantin Budescu. Jucatorul anului 2017 in Romania…

- In varsta de 19 ani, Nicolas se antreneaza pentru meciurile care vin, primul fiind cel cu FC U Craiova 1948. Gica Popescu a postat pe Facebook un mesaj emotionant adresat fiului sau, cu ocazia aniversarii acestuia. Un alt tanar jucator al Farului, mijlocasul ofensiv Enes Sali 15 ani , priveste si el…