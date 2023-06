Stiri pe aceeasi tema

- Marius Șumudica a laudat echipa naționala. Tehnicianul celor de la Al-Raed s-a declarat mulțumit de rezultatul obținut de Romania, in deplasarea de la Lucerna, cu Elveția. Elevii lui Edi Iordanescu au reușit sa scoata un punct, pe finalul partidei, dupa ce au fost conduși cu 2-0 pana in minutul 89.…

- Elvetia – Romania 2-2 | Edi Iordanescu a fost euforic dupa nebunia de la Lucerna. Elvetia a condus cu 2-0 pana in minutul 89. Atunci, Valentin Mihaila a marcat o dubla de senzatie. Selectionerul nationalei Romaniei a fost extrem de fericit dupa minunea din Elvetia. Iordanescu a laudat faptul ca elevii…

- Edi Iordanescu a fost criticat dur de Gica Popescu și Viorel Moldovan, deși naționala a reușit o minune la Lucerna și a terminat la egalitate duelul cu Elveția. Selecționerul le-a raspuns ușor arogant celor care i-au reproșat strategia și a dezvaluit ca Valentin Mihaila a facut ruptura musculara, dupa…

- Romania a facut 2-2 la Lucerna, deși era ingropata in minutul 89. Dubla lui Mihaila nascuta din nimic poate transforma viitorul acestei naționale care a fost fricoasa, dar care n-a murit cand au vrut ziariștii Ce urmeaza este cronica scrisa de reporterul Gazetei și incheiata in minutul 85. Doar ca fotbalul…

- Elvetia - Romania, meci contand pentru Grupa I a preliminariilor pentru Euro 2024 din Germania, este programat, luni, 19 iunie, de la ora 21:45, pe Swissporarena din Lucerna, si va fi transmis in direct de Prima TV.

- "Am avut probleme cu furtuna, am avut probleme cu avionul, au fost probleme. A fost si o intarziere, am facut sase ore de la momentul de cand am plecat din hotel din Kosovo pana cand am intrat in hotel in Elvetia. Important este ca nu s-a stricat in zbor. Daca suntem aici, inseamna ca suntem sanatosi…

- Convocare de urgenta inainte de Elvetia – Romania. Valentin Ticu, fundasul celor de la Petrolul Ploiesti, a fost convocat de urgenta la echipa nationala pentru meciul cu Elvetia de luni seara. Mario Camora s-a accidentat in meciul cu Kosovo, iar Edi Iordanescu a decis sa aduca intariri pe postul de…

- Andorra – Romania LIVE VIDEO | Nicolae Stanciu și ceilalți „tricolori” au devenit imuni la critici. Jucatorii lui Edi Iordanescu se concentreaza doar pe munca depusa la echipa naționala și au singur vis: calificarea la EURO 2024. Stanciu a devenit noul lider din vestiarul naționalei Romaniei. Mijlocașul…