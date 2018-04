Stiri pe aceeasi tema

- Fostul international Gheorghe Popescu a declarat, miercuri, ca este surprins de rezultatul alegerilor de la FRF, subliniind ca nu se astepta la o victorie atat de clara a lui Razvan Burleanu."Sunt surprins, la fel ca toata lumea. Ma asteptam sa fie o lupta mai stransa, sa se ajunga in turul…

- Cu cine voteaza AJF Bacau, la alegerile de pe 18 aprilie. Moldovenii il reneaga pe Razvan Burleanu. Nascut in Bacau, actualul președinte de la ”Casa Fotbalului”, Razvan Burleanu, nu va fi votat de catre oamenii lui, la alegerile de miercuri. ”AJF Bacau voteaza IONUT LUPESCU RESPECT. Despre acest cuvant…

- Razvan Burleanu, președintele FRF, a comentat ratarea calificarii naționalei U19, care a pierdut la Ploiești cu Ucraina, scor 1-2. Președintele FRF explica ce a vazut in vestiarul echipei. "Nu am putut sa le zic nimic. Sufera toți. Plang! Au fost la 3 minute de ceva unic. Au avut același ghinion și…

- Gheorghe Hagi a facut o analiza dura a fotbalului romanesc. I-a transmis un mesaj clar lui Burleanu, dar și lui Lupescu și a dezvaluit problemele cu care se confrunta Gica Popescu, chiar daca a fost eliberat din pușcarie in urma cu 2 ani și 4 luni. 1. "Cine nu are incredere in tineri greșește. Va spun…

- CSU Craiova – Dinamo, in sferturile Cupei Romaniei 2018 (marți, 6 martie, 17:00). ”Leii” sau ”cainii”? Bratu debuteaza pe banca lui Dinamo . Meciul se va juca, probabil, cu casa inchisa! 30.000 de oameni sunt așteptați la meci. CSU Craiova – Dinamo Probleme la noul stadion din Craiova. A crapat acoperișul?…

- Mutu a ajuns in sapa de lemn! Anunțul șocant al lui Dumitru Dragomir, fostul șef al Ligii. ”Corleone” nu este suprins de faptul ca Adrian Mutu a acceptat sa faca parte din conducerea actualei federații, pe poziția de manager. ”Chiar n-am sa-l pot sa-l ințeleg niciodata pe Adrian Mutu. Singura explicație:…

- Ediția de azi a Gazetei Sporturilor publica un interviu de trei pagini cu Gavrila Vasilescu, fost notar-șef al Bucureștiului inainte de 1989. Gavrila Vasilescu a fost decisiv in ascensiunea lui Razvan Burleanu, actual președinte al FRF, și vorbește despre condamnarea lui Gica Popescu, venita cu o zi…

- Cum l-a ajutat Dumitru Dragomir pe Razvan Burleanu sa caștige alegerile FRF din 2014: ”Daca se baga iar serviciile, la revedere!”. ”Daca se implica serviciile, atunci sa fie sanatoși, sa se spele cu Burleanu pe cap! Se baga Vasile Dancu și inca doi-trei și toți sunt in joc de glezne”, a acuzat Mitica.…