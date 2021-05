Gică Popescu a prefaţat partida cu Dinamo Acesta este de parere ca va urma un meci foarte echilibrat intre cele doua formatii, pentru ca ambele se afla in subsolul clasamentului.Referitor la situatia prin care trece Dinamo acum, fostul international spune ca nu este interesat in niciun fel, ci se axeaza pe ceea ce se intampla la Viitorul.Pentru a vedea discursul lui Gica Popescu, intrati pe realitateasportiva.net . Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

- Golul victoriei lui FC Voluntari a fost reusit de Betancor. FC Viitorul a sustinut in aceasta seara meciul din etapa a treia a turneului play out din Liga 1, intalnind in deplasare FC Voluntari.Partida s a incheiat cu victoria gazdelor, scor 1 0 1 0 .Golul a fost marcat de Betancor, in minutul 28. Echipa…

- Marius Șumudica (50 de ani) a analizat partidele din runda a 2-a a play-off-ului din Liga 1 și crede ca nivelul campionatului a scazut fața de edițiile precedente. Marius Șumudica este antrenorul care a adus singurul titlul al celor de la Astra Giurgiu in Liga 1, iar acesta crede ca nivelul campionatului…

- Dinamo a fost umilita de Viitorul, scor 0-5. Mircea Rednic (58 de ani) indeamna la calm dupa aceasta victorie și deplange situația fostei echipe. Dinamo - Viitorul, totul AICI! „Am avut și noroc, am marcat la toate situațiile. Dinamo a fost fara 3 jucatori de baza. A fost un joc bun, mai ales prima…

- Antrenorul formatiei FC Hermannstadt, Liviu Ciobotariu, se asteapta la o partida foarte dificila in Banie, contra Universitatii Craiova. Acesta spera ca sibienii sa fie la fel de determinati ca in meciul trecut, cu FCSB, cand s-au impus cu 1-0. „Ne asteapta un meci foarte greu, pentru ca o intalnim…

- Eduard Radaslavescu a fost capitanul echipei tricolore.Echipa nationala de fotbal Under 17 a Romaniei formata din jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2004 a sustinut un joc de verificare impotriva formatiei similare a Ungariei.Partida s a disputat la Gyula si s a incheiat cu victoria echipei tricolore,…

- CFR Cluj și Viitorul se infrunta azi, de la ora 20:00, in cel mai tare meci al zilei din Liga 1. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. Dupa victoria lui FCSB cu Dinamo, 1-0, CFR trebuie sa caștige pentru a reface diferența…

- Niciodata nu a existat o diferența atat de mare intre Dinamo și FCSB din punct de vedere economic. Pe „caini” ii mai țin in campionat doar suporterii, roș-albaștrii tocmai au incasat 11 milioane de euro din transferul lui Dennis Man, cea mai mare afacere din istoria campionatului romanesc. Dinamo și…