Fostul internațional Gica Popescu susține ca nu s-a uitat la meciul Romaniei cu Liechenstein, ci a preferat sa urmareasca Formula 1. Hamilton a caștigat Marele Premiu al Braziliei. “La inceput am vazut o echipa in alb, apoi am vazut cealalta echipa in albastru, dupa care m-am tot jucat pe canale, sa incerc sa vad unde joaca echipa noastra naționala. O fi semnat FRF cu alt post? Pana la pauza, nu m-am dumirit. Nu oi fi ințeles eu bine ora de start. Dupa aceea, mi-a zis cineva ca noi jucam in alb. Și am zis ca poate am schimbat tricolorul și sunt eu puțin in urma, nu sunt updatat cu toate chestiile…