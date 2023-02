Stiri pe aceeasi tema

- Costel Pantilimon (36 de ani), fost internațional roman, va fi numit noul manager general de la SSU Politehnica Timișoara, formație ce ocupa locul 19 in clasamentul din Liga 2. Fostul portar al echipei naționale va fi prezentat, in decursul zilei de miercuri, in funcția de oficial al formației din…

- Mirel Radoi a semnat cu noua echipa și va fi adversarul lui Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. Astfel, fostul selecționer al Romania a fost prezentat, oficial, de saudiții de la Al-Tai. Mirel Radoi a revenit in antrenorat, dupa desparțirea de Universitatea Craiova. Antrenorul roman a semnat cu Al-Tai…

- Atacantul de 20 de ani Ianis Stoica vrea ca experiența de la U Cluj sa-i readuca stralucirea din sezonul precedent, cand a fost unul dintre principalii marcatori de la FCSB. Tanarul atacant a preferat sa ramana in Romania, deși a fost dorit in Mexic și Italia - Ianis, de ce Universitatea Cluj? - Am…

- Atacantul ucrainean al Oțelului, Yevhen Bokhashvili, 29 de ani, a povestit de ce apreciaza noua etapa a vieții sale, in Romania, pe malul Dunarii, sperand sa-și aduca la Galați și familia, fugita in Germania de ororile razboiului. Jucatorul a sosit la Galați la finalul perioadei de mercato din vara,…

- Ivan Mamut va juca intr-un campionat exotic, la mai bine de patru luni dupa ce a plecat de la FCSB. Atacantul de 25 de ani, dat afara de Gigi Becali, și-a gasit in sfarșit echipa. Este aproape de a semnat cu Terengganu FC din Malaezia. „Nu poate sa faca nici macar o preluare„, l-a criticat […] The post…

- Gica Popescu (55 de ani), președintele Farului Constanța, s-a aratat impresionat de Anton Petrea (47 de ani), antrenorul celor de la Chindia Targoviște. De asemenea, „Baciul” a declarat ca este dezamagit de parcursul lui FC Botoșani in acest sezon de Superliga, Gheorghe Popescu: „Mereu mi-a placut…

- Gica Popescu (55 de ani), președintele Farului Constanța, a criticat discursul lui Edi Iordanescu (44 de ani) de la finalul amicalului cu Slovenia, 1-2. Moldova - Romania se joaca duminica, de la ora 20:30. Meciul amical va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Pro Arena Fostul internațional este deranjat…

- Denis Alibec, jucatorul echipei Farul, a declarat dupa meciul incheiat la egalitate sambata, cu echipa Chindia, ca, in Romania VAR-ul este o bataie de joc. ”Un meci foarte greu. Cred ca meritam sa castigam acest meci. Ne pare rau ca nu am reusit. Cat despre VAR, nu inteleg,e bataie de […] Articolul…