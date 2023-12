Gică Hagi vrea să vândă acțiunile de la Farul și să rămână manager Gica Hagi nu mai vrea sa fie acționar majoritar la Farul Constanța și iși dorește sa se retraga pe funcția manager. Pentru ca echipa sa devina mare este nevoie de oameni care sunt dispuși sa aloce bugete importante pentru club, spune cel mai bun fotbalist roman din toate timpurile. “Farul trebui sa se gandeasca serios la ce vrea sa devina. Toata comunitatea, Constanța, Dobrogea trebuie sa se gandeasca daca vrea sa aiba o echipa mare. In acest caz, trebuie sa se schimbe multe lucruri. O sa incercam sa lucram la acest aspect, incepand cu mine. Nu mai vreau sa continui și ca acționar majoritar, ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Hagi, managerul tehnic al Farului Constanta, campioana Romaniei si actionarul majoriar al FCV Farul Constanta, a vorbit din nou, astazi, 9 decembrie 2023, despre sprijinul pe care trebuie sa il primeasca clubul de la oras, judet si toata Dobrogea, el singur neputand sa faca mai mult ca pana…

- Farul Constanta, campioana Romaniei, a disputat astazi, 1 decembrie 2023, meciul din etapa a 18 a a Superligii, intalnind in deplasare Politehnica Iasi.Meciul s a incheiat cu victoria oaspetilor, scor 3 2, dupa ce "marinariildquo; au condus cu 3 0 la pauza, in urma golurilor lui Budescu 9 , Rivaldinho…

- Echipele Poli Iași - Farul Constanța și FC Voluntari - Petrolul Ploiești vor disputa partide vineri, de Ziua Naționala a Romaniei, meciuri care conteaza pentru etapa a 18-a din Superliga.Etapa 18 este deschisa de FC Voluntari, echipa aflata puțin sub jumatatea clasamentului și Petrolul Ploiești,…

- In urma cu doua zile, Mircea Lucescu (78 de ani) a decis sa plece de la Dinamo Kiev, iar antrenorul roman se afla in cautarea unui nou proiect.Mircea Lucescu, dupa discuția cu Gica Hagi: „Doua sabii nu incap in aceeasi teaca”.Printre cei care l-au sunat pe Mircea Lucescu dupa ultimele evenimente a fost…

- Nu mai e un secret pentru nimeni faptul ca, de o buna perioada de timp, o mulțime de persoane cad prada inșelaciunilor din mediul online. Este și cazul unei femei in varsta de 51 ani, din municipiul Roman, care a ramas fara cateva sute de euro dupa ce a raspuns la un mesaj pe Facebook.

- Președintele Ucrainei a acordat un interviu intr-o formula foarte rara. Patru jurnaliști de la tot atatea televiziuni au putut sa-i adreseze orice intrebare - despre cum arata azi cele mai lovite orașe din Ucraina, despre poziționarea unor mari partide din Europa de partea Rusiei.

- Tudor Baluța, mesaj de lupta inainte de Farul – FCSB. Jucatorul lui Gica Hagi a vorbit despre derby-ul din etapa a 9-a a noului sezon de Liga 1. Meciul dintre Farul Constanța și FCSB va avea loc duminica, de la ora 21:45. Partida va putea fi urmarita in format live text pe AS.ro. Tudor Baluța, […] The…