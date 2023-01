Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi este in forma maxima la antrenamentele lui Rangers! Fiul „Regelui” va fi in lot pentru urmatorul meci al scotienilor, cu St. Johnstone, din campionat. Ianis Hagi este aproape de revenirea pe teren, la un an de la accidentarea crunta suferita intr-un meci din Cupa Scotiei. Mijlocasul de 24…

- Ianis Hagi este tot mai aproape de revenirea la Rangers. Antrenorul scotienilor a oferit ultimele detalii despre starea internationalului roman, care s-a accidentat la inceputul anului precedent. Ianis Hagi se antreneaza normal, alaturi de coechipierii sai, dupa ce a fost supus unui proces indelungat…

- Ianis Hagi, mesaj urias pentru fani dupa ce si-a prelungit contractul cu Rangers. Internationalul roman si-a prelungit contractul cu Rangers pana in 2026, desi in acest an a fost accidentat. Ianis Hagi a suferit o accidentare groaznica la ligamentele genunchiului drept in luna ianuarie. De atunci a…

- Ianis Hagi ar putea reveni pe teren la inceputul lui 2023, dupa un an de pauza. Antrenorul lui Rangers a explicat situația mijlocașului. Dupa ce au anunțat prelungirea contractului cu Ianis Hagi in urma cu cateva zile, cei de la Rangers au oferit acum noi detalii despre revenirea fotbalistului pe teren.…

- Ianis Hagi și-a prelungit contractul cu Rangers. Clubul scoțian a facut anunțul oficial joi, pe rețelele sociale. Fiul lui Gica Hagi a precizat ca este incantat dupa ce a semnat o noua ințelegere cu fosta campioana a Scoției. Ianis Hagi și-a prelungit contractul cu Rangers “Istoria pe care o are acest…

- Rangers, echipa lui Ianis Hagi, a anuntat, luni, ca l-a demis pe antrenorul olandez Giovanni van Bronckhorst din cauza rezultatelor slabe. Intr-un comunicat de presa publicat luni, Consiliul de Administratie al Rangers a anunțat desparțirea de Giovanni van Bronckhorst. Giovanni van Bronckhorst a plecat…

- Victor Becali a oferit detalii despre stadiul recuperarii lui Ianis Hagi. Fiul „Regelui” a suferit o ruptura de ligamente la inceputul anului si a fost operat. Mijlocasul de 24 de ani a revenit, in cele din urma, la antrenamentele lui Rangers. Ianis Hagi e gata sa isi faca aparitia si intr-un meci oficial,…

- Ianis Hagi, anunt urias dupa ce a revenit la antrenamentele celor de la Rangers. Ianis Hagi a oferit un interviu in care a vorbit despre situatia in care se afla. Ianis Hagi a revenit de curand si la antrenamentele celor de la Rangers. Ianis a facut confesiuni tulburatoare si din perioada imediata de…