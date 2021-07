Gica Hagi (56 de ani) a fost surprins de transferul lui Alexandru Cicaldau (24 de ani) la Galatasaray. Farul - Gaz Metan, detalii AICI Universitatea Craiova incaseaza 6,5 milioane de euro in schimbul internaționalului roman. Cicaldau a semnat un contract valabil pe 5 sezoane și jumatate cu turcii, iar salariul sau este de 1,1 milioane de euro pe an. Gica Hagi n-a știut de transferul lui Cicaldau la Galatasaray „Eu am auzit ultimul dintre toți ca va semna. ...